Scontri a Firenze: 4 arresti e 24 denunciati, agenti feriti

(Fotogramma)

Per la guerriglia avvenuta nel centro di Firenze, andata avanti per ore nella notte, tra piazza Strozzi, piazza Santa Maria Novella e via Calzaiuoli, la polizia di Stato ha arrestato 4 persone. Si tratta di due donne e due uomini, gravitanti nell'area anarco-antagonista, fermati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Gli arrestati sono una 28enne fiorentina e una 26enne di origine albanese gravitante nell'hinterland del capoluogo toscano, un 29enne fiorentino e un 19enne aretino. Il più giovane è accusato anche del lancio di ordigni: si è reso protagonista del lancio di una molotov nella zona di Borgo Ognissanti.

Altri 24 giovani sono stati denunciati a piede libero a vario titolo, per i reati di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Gli investigatori della Digos sono al lavoro in queste ore per l'identifcazione di decine e decine di manifestanti che hanno preso parte agli scontri durante il corteo illegale.

Tra le forze dell'ordine si registrano 10 poliziotti che hanno riportato ferite lievi. E' stata danneggiata anche un'auto della polizia.

Fioriere e cestini dei rifiuti rovesciati, telecamere di sorveglianza e semafori spaccati, cartelli divelti, vetrine rotte, muri imbrattati, il bilancio della guerriglia. Con il lancio di bombe molotov contro le forze dell'ordine è finito nella notte il corteo non autorizzato, organizzato via social e messaggistica istantanea di Whatsapp per protestare contro l'ultimo Dpcm del governo sulle misure per il contenimento del Covid.

Protagonisti delle violenze e dei vandalismi un gruppo di un centinaio di giovani, anche se secondo una prima stima complessivamente le persone scese in strada sarebbero state oltre mille. Durante i disordini in piazza Santa Maria Novella è stato dato alle fiamme un cassonetto interrato e per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco. Distrutte anche biciclette a noleggio ammassate in alcune strade insieme ai cestini dei rifiuti. Ci sarebbero alcuni feriti anche tra i manifestanti caduti durante le corse per sfuggire alle cariche della polizia.