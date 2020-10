Zangrillo e 'l'appello a Galli': "Non dobbiamo farci la guerra"

(Fotogramma)

"Non dobbiamo farci la guerra". Il professor Alberto Zangrillo, prorettore dell'Università San Raffaele, si esprime così a Accordi e Disaccordi, sul Nove, dopo i recenti botta e risposta con il professor Massimo Galli. I due medici sono stati protagonisti di stoccate a distanza in diverse trasmissioni televisive. Sollecitato da Andrea Scanzi e Luca Sommi, Zangrillo torna sul tema legato ai dissidi e le polemiche che nascono tra i medici, diventati centrali nel dibattito televisivo nell'emergenza coronavirus.. "E' una cosa che mi dispiace tantissimo, mi provoca tanta amarezza e mi dà tanti problemi. Immagino che tutti leggiate, sul web ognuno può dire la sua e a volte si va oltre. Io ho cercato di difendere la mia posizione. Sin dall'inizio si è pensato di dire che io guardavo il mio alberello e trascuravo la protesta, mi sono indispettito", dice Zangrillo. Se la sentirebbe di lanciare un appello al professor Galli per sotterrare l'ascia di guerra e lavorare insieme? "In realtà già lo stiamo facendo. Cosa deve succedere? Dobbiamo ricavare dati che dobbiamo elaborare, non dobbiamo farci la guerra. Come no, io lo faccio l'appello".