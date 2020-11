Coronavirus Campania, 3.860 nuovi contagi: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 3.860 oggi i nuovi contagi da coronavirus in Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 3 morti, che portano il totale a 676 dall'inizio dell'emergenza.

Tra i nuovi casi, 3.686 sono asintomatici e 174 sintomatici. Sono 21.785 i tamponi effettuati (980.619 in totale) e 409 i guariti (11.746 in totale). Quanto ai posti letto, sono 170 quelli occupati in terapia intensiva (227 ancora attivabili) e 1.416 quelli di degenza occupati (1.500 ancora attivabili).