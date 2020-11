Coronavirus, polmonite bilaterale per il cardinale Bassetti

(Fotogramma)

"Il quadro clinico del cardinale Bassetti è rimasto stabile in queste prime ore di ricovero ospedaliero. E' presente una polmonite bilaterale con insufficienza respiratoria che richiede elevati flussi di ossigeno". E' quanto si legge nel bollettino medico dell'Azienda ospedaliera di Perugia sul ricovero per Coronavirus dell'Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. "Il cardinale è vigile e in respiro spontaneo. È stata iniziata tutta la terapia specifica possibile e indicata sulla base del quadro clinico e dei riscontri di laboratorio".