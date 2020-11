Feste di Halloween in pieno Covid, ecco chi se ne infischia dei contagi

(Fotogramma)

Da Milano a Roma la notte di Halloween non sono mancati quelli che, in spregio a qualsiasi norma anti-covid, hanno pensato bene di festeggiare in massa al chiuso e senza mascherina.

A Milano venti giovanissimi, tra i 18 e i 20 anni, che avevano preso in affitto un appartamento, sono stati denunciati in stato di libertà per "inosservanza delle norme sul contenimento della pandemia" di Covid-19 e per loro è scattata una sanzione amministrativa. Dopo una segnalazione per gli schiamazzi e la musica ad alto volume sono arrivati i carabinieri che hanno trovato l'appartamento completamente a soqquadro, bottiglie di alcolici ovunque, ragazzi e ragazze che, sprovvisti di mascherine, ballavano e si scatenavano per lo più ubriachi, tanto che per alcuni è stato necessario chiamare il 118. La casa, con piscina e sala cinema, era stata affittata per 2.500 euro dai promotori della festa privata, che avevano organizzato ingressi a pagamento per dare alcolici a tutti.

A Roma, in un circolo in zona Nomentana, era stato organizzato un evento in maschera. Il locale è stato chiuso per 5 giorni dalla polizia mentre a carico di ogni presente saranno elevate multe che variano da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro. Nella sala destinata al ballo, allestita in perfetto stile Halloween, sono state trovate circa 60 persone, la maggior parte delle quali senza mascherina e senza rispettare il distanziamento. Nella sala ristorante, invece, lo stesso organizzatore è stato trovato a consumare una cena di compleanno insieme a una tavolata di 15 persone.

Ancora, in un albergo, in pieno centro storico, la polizia locale ha rilevato diverse violazioni delle disposizioni per il contenimento del contagio, dal mancato distanziamento tra i tavoli, alla presenza di un numero eccessivo di persone allo stesso tavolo. Circa 80 le persone presenti. Oltre alle sanzioni previste, è scattata la diffida per il titolare, che ha provveduto al ripristino dello stato dei luoghi posizionando regolarmente i tavoli e la distanza tra gli avventori.

E poi, in via Cassia, dove 'smascherate' dalla musica e dai rumori che hanno tenuto svegli i condomini di un palazzo ventisei persone sono state sorprese in un appartamento per una festa di Halloween. Senza mascherina, sono stati tutti multati dai carabinieri.