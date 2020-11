Ordine di Malta, Papa nomina Tomasi delegato speciale al posto di Becciu

(Afp)

Il Papa ha nominato come delegato speciale per l’Ordine di Malta il neo eletto cardinale Silvano Maria Tomasi. Prende il posto del cardinale Angelo Becciu, ‘licenziato’ dal Papa. Sarà dunque Tomasi ora a dovere rimettere ordine nell’ordine cavalleresco sino all’aggiornamento della Carta Costituzionale.

"Dopo avere accettato le dimissioni del cardinale Angelo Becciu, - scrive Bergoglio riferendosi al neo eletto Tomasi - con la presente La nomino mio Delegato Speciale presso il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, col compito di collaborare, per il maggior bene dell’Ordine, con S.E. Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, Luogotenente interinale e Gran Commendatore, e col prossimo Gran Maestro opportunamente eletto".

Il Papa sottolinea che Tomasi "godrà di tutti i poteri necessari per decidere le eventuali questioni che dovessero sorgere per l’attuazione del mandato ad Ella affidato, per ricevere il giuramento del prossimo Gran Maestro e sarà il mio esclusivo portavoce per tutto ciò che attiene alle relazioni tra questa Sede Apostolica e l’Ordine. La prego di voler svolgere l’ufficio di mio Delegato fino alla conclusione del processo di aggiornamento della Carta Costituzionale e del Codice Melitense e comunque fino a quando lo riterrò utile per l’Ordine stesso".