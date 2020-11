Tivoli, spari in strada: ferito un 30enne

(Fotogramma)

Tre colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in strada, alle 21 di ieri, in via Gian Lorenzo Bernini, a Tivoli. Ferito un italiano di 30 anni già noto alla giustizia e portato non in gravi condizioni all'ospedale per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Sul posto le pattuglie del commissariato di Tivoli e gli agenti della Scientifica a caccia di indizi che possano portare a identificare il responsabile, fuggito a piedi dopo aver sparato.