Autovelox Roma: oggi postazione sulla Pontina

(Fotogramma)

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. L'obiettivo è invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti per prevenire gli incidenti. In particolare, nella settimana dal 2 all'8 novembre nel Lazio gli autovelox segnalati sono:

2 novembre - Strada Statale SS / 148 via Pontina (Latina);

4 novembre Strada Statale SS / 4 Salaria (Rieti);

6 novembre Strada Statale SS / 4 Salaria (Rieti)

7 novembre Autostrada A / 12 Genova-Roma (Roma);

8 novembre Autostrada A / 24 Roma-L'Aquila-Teramo Colle Tasso (Roma)