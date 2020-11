Coronavirus, ultime notizie sul covid in Italia e nel mondo

(Foto Afp)

Le news sulla pandemia oggi dall’Italia e dal mondo. I dati sui contagi, le ultime notizie su Lombardia, Lazio, Piemonte e le altre regioni.

ORE 9.31 - Il principe Williams ha contratto il Covid lo scorso aprile, ma lo ha tenuto nascosto per ''non destare preoccupazione''. Lo rende noto il Sun, spiegando che il duca di Cambridge ha continuano a rispettare i suoi impegni via telefono e video.

ORE 9.27 - In questo nuovo Dpcm deve sicuramente esserci "una limitazione dei contatti tra le persone che non siano strettamente necessari. Bisogna limitare le aggregazioni sociali. Se facciamo il coprifuoco alle 18, poi l'aperitivo durante il fine settimana si fa alle 16. Non dobbiamo farlo proprio l'apertivo, non bisogna festeggiare in questo momento e per qualche settimana va rimandato. Bisogna davvero andare al lavoro, tornare a casa e leggersi un bel libro. Questa deve essere la vita degli italiani per le prossime 2-3 settimane". Lo ha suggerito l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia, ospite di 'Omnibus' su La7.

ORE 9.19 - La Russia segnala 18.257 nuovi casi di coronavirus che portano il totale a 1.655.038. I dati ufficiali diffusi dall'agenzia Tass parlano di 4.796 contagi solo a Mosca. Il bilancio complessivo delle vittime sale invece a 28.473 morti con altri 238 decessi (53 nella capitale). Complessivamente sono 1.236.033 le persone dichiarate guarite.

ORE 9.13 - Sono più di 8,2 milioni le persone che in India sono risultate positive al test per il coronavirus. Lo rende noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, riferendo di 8.229.313 contagi confermati, 45.231 in più rispetto a ieri.

ORE 9.11 - Sono oltre 1,2 milioni i decessi a livello globale a causa della pandemia di coronavirus. I dati aggiornati della Johns Hopkins University parlano di 1.200.471 morti su oltre 46,5 milioni di casi di Covid-19. Il bilancio delle vittime più triste arriva dagli Usa (230.996 decessi), seguiti da Brasile (160.074) e India (122.607).

ORE 9.05 - "In questo momento davvero c'è una diffusione" del coronavirus Sars-CoV-2 "non dico omogenea, ma davvero molto ampia e peggiore della prima volta". Così il virologo dell'università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, intervenendo ad 'Agorà' su Rai 3, fa il punto sull'epidemia di Covid-19 in alcune aree d'Italia e nello specifico in quella milanese.

ORE 8.29 - La Germania registra 12.097 nuovi casi confermati di coronavirus e 49 decessi. I dati aggiornati dell'Istituto Robert Koch parlano di un totale di 545.027 contagi e 10.530 vittime. Oggi inizia il 'lockdown light' per frenare i contagi da coronavirus.