Coronavirus Veneto, 1.544 nuovi contagiati e 9 morti

Nelle ultime 24 ore in Veneto si sono registrati 1.544 nuovi positivi al Covid, che portano il totale dal 21 febbraio ad oggi a 60.797 positivi. In ospedale sono ricoverati nei reparti non acuti 981 pazienti, 141 nelle terapie intensive, 5 in più nelle ultime 24 ore. Si sono avuti 9 nuovi decessi per un totale di 2.427 dal 21 febbraio ad oggi. Mentre il totale dei tamponi è salito a 2.350.517.