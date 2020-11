Covid, Andreoni: "Ok anziani in sicurezza ma non chiuderli a casa"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Mettere in sicurezza gli anziani ha un senso e va bene, ma va fatto in maniera intelligente. Il che non vuole dire chiuderli dentro casa". Lo ha affermato Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali), primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, ospite di 'Coffee Break' su La7.