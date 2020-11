Covid Lazio, D'Amato: "Ci prepariamo alla battaglia di Roma"

(Fotogramma)

"E' vero, ci stiamo preparando alla battaglia di Roma. Anche se i dati nel Lazio stanno andando un po' meglio, la curva è ancora in ascesa. La priorità resta quella di raffreddare la curva". Lo ha spiegato a Skytg24 l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. "La curva è ancora in ascesa, Rt è superiore a 1,5 in molte Regioni e il quadro è complicato".

"Certo Roma e il Lazio vanno leggermente meglio - aggiunge l'assessore - ma la situazione non si è stabilizzata né c'è stata un'inversione di tendenza. Dobbiamo prepararci a settimane difficili, e oltretutto la stagione influenzale ancora non è iniziata, con la sovrapposizione di sintomi analoghi".