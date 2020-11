Covid, "prime 30 mln dosi vaccino Oxford a Ue entro fine anno"

(Foto Fotogramma)

"Ci aspettiamo che alla fine di novembre possa essere conclusa la fase 3 della sperimentazione clinica, a quel punto la parola passerà alle agenzie regolatorie. I tempi che possono essere accorciati sono quelli della burocrazia, non quelli dei controlli scientifici: per questo il vaccino sarà sicuro. Nella migliore delle ipotesi prime 30 milioni di dosi all'Ue entro fine anno, se sarà dicembre o gennaio cambia poco". E' la previsione di Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm a Pomezia, intervenuto alla trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus per fare il punto sul candidato vaccino anti-Covid sviluppato da università di Oxford e Irbm e prodotto da AstraZeneca.

"La pressione la sentiamo, io la sento proprio fisicamente - racconta - visto che ogni volta che esco dal cancello di casa c'è qualcuno che mi chiede come sta andando la sperimentazione del vaccino. Dal 'Financial Times' solo un'indiscrezione, ma è vero che nella pubblicazione dei dati di fase 1 su 'Lancet' era stato messo un accento proprio sulla capacità del candidato vaccino di immunizzare in maniera importante", sottolinea.