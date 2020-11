E' morto Gigi Proietti

(Fotogramma)

Gigi Proietti è morto. Oggi avrebbe compiuto 80 anni. Il noto attore romano, a quanto apprende l'Adnkronos, è deceduto in una clinica romana intorno alle 5.30. Le sue condizioni si erano aggravate ieri sera. Proietti era ricoverato da giorni in clinica per problemi cardiaci.

Ieri il quadro è peggiorato e nella tarda serata il paziente è stato sedato. Fino a tardi sono rimasti accanto all'attore la moglie e le due figlie, che intorno alla mezzanotte hanno lasciato la clinica.

"Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie", si legge in una nota della famiglia.

