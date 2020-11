Papa Francesco (Afp)

"Esprimo dolore e sgomento per l’attacco terroristico a Vienna e prego per le vittime e i loro familiari. Basta con la violenza". Lo sottolinea il Papa in un nuovo tweet dopo l’attentato terroristico a Vienna.

"Costruiamo insieme pace e fraternità. Solo l’amore spegne l’odio", ammonisce Bergoglio.