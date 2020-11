Coronavirus Sicilia, due nuove zone rosse

(Fotogramma)

Da questa mattina, in Sicilia, due nuove zone rosse, quelle di Vittoria (Ragusa) e Centuripe (Enna). L'ordinanza, firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci per contrastare la diffusione del coronoravirus, resterà in vigore fino al 10 novembre. Tutte le scuole, di ogni ordine e grado, resteranno chiuse e sono sospese fiere, sagre e mercati rionali. Rimarrà invece attivo il mercato ortofrutticolo di Vittoria.