Coronavirus, ultime notizie sul covid in Italia e nel mondo

ORE 9.45 - "Il Governo faccia ora quanto non si è fatto prima. Un decalogo per salvare l'Italia". Inizia così la petizione lanciata dal think tank 'Lettera150' e dalla Fondazione David Hume su Change.org. La petizione prende avvio da "l'operazione verità" sugli errori commessi in questi mesi per combattere l'epidemia, operazione lanciata la scorsa settimana da dieci studiosi, tra i quali Luca Ricolfi, Giuseppe Valditara, Andrea Crisanti e Giovanni Orsina.

ORE 9.39 - Da questa mattina, in Sicilia, due nuove zone rosse, quelle di Vittoria (Ragusa) e Centuripe (Enna). L'ordinanza, firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci per contrastare la diffusione del coronoravirus, resterà in vigore fino al 10 novembre. Tutte le scuole, di ogni ordine e grado, resteranno chiuse e sono sospese fiere, sagre e mercati rionali. Rimarrà invece attivo il mercato ortofrutticolo di Vittoria.

ORE 9.30 - Il nuovo Dpcm in arrivo non convince il professor Andrea Crisanti. "Il problema è questo: se tenere aperto o chiudere diventa un obiettivo politico, ci sono mille modi per aggiustare i dati, non dico truccarli. Non è che ci voglia molto", dice il virologo, ad Agorà, commentando l'ipotesi di provvedimento che divide le regioni in fasce di rischio a seconda di parametri legati ai dati.

ORE 9.20 - “Bisogna prendere delle misure per evitare la terza ondata. Anche se oggi avessimo un lockdown nazionale, poi a Natale si aprirebbe di nuovo tutto: e a febbraio ci ritroveremmo in emergenza". Ne è convinto il virologo Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell'università di Padova intervenuto ad 'Agorà' su RaiTre. "Se adesso facciamo un lockdown estremamente rigido, in sei settimane a ridosso di Natale i casi saranno diminuiti, ma ci saranno mille pressioni per rimuovere queste misure e poi", dopo gli assembramenti delle vacanze natalizie, "a febbraio saremo di nuovo in questa situazione. La vera sfida adesso è evitare la terza ondata".

ORE 8.40 - ''Stiamo lavorando ad un secondo decreto legge per sostenere e aiutare le attività economiche interessate ai nuovo provvedimenti restrittivi, analogamente a quanto abbiamo fatto con il primo decreto ristoro''. Lo afferma Antonio Misiani, viceministro dell'Economia ad Agorà su Raitre.

ORE 7.30 - Coprifuoco serale a livello nazionale, didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, chiusura dei centri commerciali nel weekend e divisioni del Paese in tre aree, in base agli scenari di rischio che tengono conto delle valutazioni di Iss e Consiglio superiore di sanità. Sono queste alcune delle misure che dovrebbero essere contenute nel prossimo Dpcm per contrastare il Covid.