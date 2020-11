Covid Campania, oggi 2971 casi e 24 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 2.971 i casi di Coronavirus. E' quanto emerge oggi, 3 novembre, dal bollettino relativo alle ultime 24 ore in Campania con l'analisi di 13.801 tamponi. Dei 2.971 nuovi casi, 101 sono sintomatici e 2.870 sono asintomatici. Il totale dei positivi al Covid dall'inizio dell'emergenza in Campania è 65.432, mentre il numero di tamponi esaminati supera la quota del milione: sono 1.010.052. Sono 24 i nuovi decessi legati al coronavirus, dato che porta il totale dei decessi in Campania a 724. Sono infine 998 i guariti: il totale dei guariti è 13.989. C'è stato un forte aumento dei ricoveri in terapia intensiva nella regione, dove sono 227 i posti letto di terapia intensiva occupati, ben 56 in più rispetto al dato diffuso ieri. I posti letto di terapia intensiva attivabili su base regionale, che ieri erano 227, oggi sono 243. Sono 580 i posti letto di terapia intensiva complessivi attualmente presenti in Campania. I posti di degenza occupati sono 1.497, 11 in più rispetto a ieri, a fronte di 1.940 posti letto di degenza attivabili su base regionale.