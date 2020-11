Covid Lombardia, oggi 6804 casi e 117 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Non si arresta anche la corsa del Covid in Lombardia, lo confermano i dati del bollettino del 3 novembre. Oggi i morti sono stati 117. Sono stati 6804 i nuovi casi in crescita rispetto a ieri, quando erano stati 5278. E' quanto si legge sul sito della Protezione Civile in merito all'emergenza Coronavirus. I guariti sono stati 2539.