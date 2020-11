Nuovo Dpcm oggi, Zampa: "Lockdown light"

(Fotogramma)

"Entro stasera, arriverà il Dpcm, nelle prossime ore". A spiegarlo è stata Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute (Pd), intervenuta a 'Radio anch'io' su Rai Radio1, in relazione al nuovo Dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte varerà oggi. "È abbastanza complicato cercare di fare una misura sartoriale basata su zone, è uno sforzo grandissimo che stiamo facendo. Il tentativo è quello di non paralizzare il Paese, voglio che sia chiaro. Non sarà un lockdown rigido, sarà simile al modello tedesco, un lockdown light".

"Quello che è davvero rilevante di questo Dpcm - ha proseguito - è che vorremmo lasciarci alle spalle questa discussione su chiudere-non chiudere. È bene che d'ora in poi i cittadini sappiano che se ci sono alcuni criteri e che se alcuni livelli verranno superati, allora si prenderanno provvedimenti".

"Non credo nelle segregazioni, da noi non è praticabile. Io credo che vadano fortemente responsabilizzate le persone over 60. Credo che le persone vadano educate, allertate e rese consapevoli. I figli farebbero bene a ricordarsi che i nonni sono a rischio" per quanto riguarda Covid-19 "e non possono fare da babysitter ai nipoti".