Tornano le piogge: ecco dove

Tornano le piogge al Nord. Da oggi l'anticiclone africano si ritirerà verso Sud per cedere il suo posto a un poderoso anticiclone delle Azzorre. Questo passaggio di testimone, avvisa il team del sito www.iLMeteo.it, creerà una temporanea crepa tra le due figure atmosferiche nella quale si insinuerà una debole perturbazione atlantica che riporterà le piogge. Domani, spiegano gli esperti, giungerà una perturbazione che provocherà delle precipitazioni al Nordovest, in genere di modesta entità e solo localmente moderate. Sul resto del Nord il cielo sarà prevalentemente coperto come su molte zone del Centro-Sud. Da giovedì sarà l’alta pressione delle Azzorre a comandare il tempo sull’Italia. Con il suo arrivo i venti si disporranno dai quadranti settentrionali facendo sparire gradualmente le nebbie e le foschie e cominciando a ripulire il cielo dalle nubi. Sarà soprattutto nel weekend che il bel tempo e il clima mite saranno i protagonisti assoluti.

Ecco la situazione nel dettaglio:

Martedì 3. Al nord: tempo a tratti nebbioso o con cielo coperto. Al centro: dapprima parzialmente nuvoloso, poi cielo più coperto. Al sud: prevalenza di sole salvo nubi basse sulle coste.

Mercoledì 4. Al nord: piogge al Nordovest. Al centro: cielo via via più coperto. Al sud: irregolarmente nuvoloso.

Giovedì 5. Al nord: dapprima cielo coperto, poi con meno nubi. Al centro: nubi sparse. Al sud: più nubi sugli Appennini.

Da venerdì sole via via più prevalente, salvo più nubi al Centro-Sud, ma innocue.