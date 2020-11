Coronavirus Campania, 4.181 nuovi casi: il bollettino

Foto Fotogramma

Sono 4.181 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall'analisi di 21.684 tamponi. Dei 4.181 nuovi positivi, dato più alto registrato in un solo giorno in Campania, 329 sono sintomatici e 3.852 asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 69.613, mentre sono 1.031.736 i tamponi complessivamente esaminati. Sono 15 i decessi legati al coronavirus registrati nell'ultimo giorno in Campania, con il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza che sale così a 739. Sono infine 397 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 14.386.