Coronavirus, ultime notizie sul covid in Italia e nel mondo

ORE 10.40 "Al momento non ci sono indicazioni per le autocertificazioni e anche il premier Conte non voleva andare in questa direzione. Certo, se uno deve spostarsi in un zona rossa dovrà comunque dimostrare il motivo". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa.

ORE 10.26 - “Ce la faremo a evitare il lockdown. Questo Dpcm è una soluzione 'sartoriale' che tiene in considerazione tutti i singoli dati locali”. Così Pierpaolo Sileri.

ORE 10.22 "E' stato un grande lavoro di sintesi del presidente del Consiglio". Così il ministro dell'Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, intervistato dall'Adnkronos sul nuovo Dpcm con le misure con le misure anti-Covid, firmato nella notte dal premier Giuseppe Conte e atteso per questa mattina in Gazzetta Ufficiale.

ORE 10.20 - Si allunga la lista dei conduttori televisivi positivi al Covid. Camilla Raznovich, che aveva saltato la conduzione della scorsa puntata di 'Kilimangiaro' su Rai3, ha spiegato in un video su Instagram che dopo essersi sentita poco bene ed aver sospettato di avere il virus, il tampone ha confermato la positività.

ORE 10.06 - L'udienza generale del Papa trasmessa di nuovo in streaming dalla Biblioteca Apostolica a causa dell’emergenza coronavirus.

ORE 10.05 - "Possiamo abbassare la trasmissione virale con il lockdown, con vari tipi di lockdown e diversi tipi di restrizioni, oppure possiamo usare in maniera intelligente i test rapidi. Ma queste due soluzioni lasceranno sempre una trasmissione residua, che può di nuovo reinnescare il contagio. Allora, come evitare la terza ondata di Covid-19? C'è solo un modo: creare nel nostro Paese un sistema di sorveglianza che integri tre elementi". E' il punto di partenza per Andrea Crisanti, docente di microbiologia all'università di Padova.

ORE 9.08 - "La circolazione del virus è particolarmente attiva, sostanzialmente in tutti i Paesi europei. In Italia c'è una incidenza molto elevata con un picco significativo nelle ultime settimane. Ci sono regioni dove la circolazione è particolamente elevata ma l'idea importante di questa evoluzione è che il virus, a differenza della prima ondata, circola in tutte le Regioni". Lo ha affermato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), in videoconferenza nell'audizione in Commissione Affari Sociali alla Camera sul Rapporto dell'Iss e del ministero della Salute 'Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale' e sullo stato attuale del monitoraggio e del tracciamento dei contagi.

ORE 9.01 - “Non dobbiamo concentraci sui dati giornalieri, ma dare un occhio a quelli settimanali che ci dicono come la media dei casi positivi al tampone si aggiri, nell'ultima settimana, attorno ai 32mila, i ricoveri in terapia intensiva attorno ai 120-130 al giorno e le morti all'incirca 230. Questo perché la registrazione dei dati avviene in ritardo, soprattutto nei fine settimana, ma è indubbio che i numeri sono in crescita. Occorre, però, interpretarli”. Così al Corriere della Sera l’epidemiologo Carlo La Vecchia. Un punto dolente sono i cosiddetti "positivi al tampone". In costante crescita. Chi sono? "E' un gran calderone e c'è di tutto: i sintomatici che lo fanno proprio perché hanno sintomi; i contatti di casi positivi, che a loro volta sono stati contagiati; coloro che lo fanno solamente per ragioni di screening e scoprono di essere infetti. E fra questi ci sono molti positivi ‘asintomatici’ che dovrebbero essere monitorati perché possono diffondere il virus”.

ORE 7.58 - In Cina 17 nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 15 importati dall'estero. Lo rende noto il ministero della Salute cinese. Martedì le autorità hanno anche registrato 128 nuovi casi asintomatici, di cui 12 dall'estero, mentre cinque casi asintomatici sono stati riclassificati come casi confermati, tre dei quali al di fuori della Cina.