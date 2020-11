Covid, Papa: "Attenti a prescrizioni autorità"

Afp

L'udienza generale del Papa è tornata ad essere trasmessa via streaming dalla Biblioteca Apostolica a causa dell’emergenza coronavirus.

"Purtroppo - dice Francesco - siamo dovuti tornare con questa udienza in biblioteca e questo per difenderci dai contagi del Covid. Questo ci insegna pure che dobbiamo essere molto attenti alle prescrizioni delle autorità, politiche e sanitarie, per difenderci da questa pandemia".

"Offriamo al Signore questa distanza tra noi per il bene di tutti e pensiamo tanto agli ammalati, a quelli che entrano già come scarti, pensiamo ai medici, agli infermieri, ai volontari a tanta gente che lavora, rischiano la loro vita ma lo fanno per amore del prossimo", osserva il Papa.