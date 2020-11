Covid, "per presidente Cei Bassetti quadro clinico resta grave"

Foto Fotogramma

“Parametri vitali stazionari nelle ultime 24 ore pur nella persistenza di un quadro clinico grave. Continua ossigenoterapia con supporto ventilatorio non invasivo e terapie mediche del caso”. È il bollettino sullo stato di salute del card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, rilasciato dall’Azienda Ospedaliera di Perugia. Il cardinale è ricoverato in Terapia Intensiva 2 a causa del coronavirus. Nei giorni scorsi le condizioni di salute erano peggiorate tanto da richiedere lo spostamento in terapia intensiva.