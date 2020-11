Foto Fotogramma

"Caro Governo, sono le 6 di sera, un bar milanese sta chiudendo e ancora non sa se alle 6 di domani mattina potrà riaprire. Quando glielo facciamo sapere?". E' la domanda che il sindaco di Milano, Beppe Sala, rivolge al governo su Twitter in riferimento alle disposizioni contenute nel nuovo Dpcm e alle zone in cui sarà suddivisa l'Italia.