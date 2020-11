(Fotogramma)

"Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre’". Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook, dopo che questa mattina aveva annunciato di essersi messa in auto-isolamento dopo aver avuto contatti con un positivo.