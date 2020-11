Arcuri: "Situazione non è fuori controllo"

(Fotogramma)

''Abbiate fiducia in quello che stiamo facendo, servirà per uscire prima e meglio da questa ennesima stagione difficile''. E' quanto ha detto il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri in conferenza stampa nella sede di Invitalia, aggiungendo come si debba "raffreddare la curva dei contagi". ''La situazione complessiva resta grave ma non è fuori controllo, lo posso dire in virtù di tutti gli sforzi, di tutte le misure e di tutti i provvedimenti che sono stati messi in campo per fronteggiare questa tragedia''.

''Continuiamo a registrare una pressione spesso difficile da gestire dei nostri pronto soccorso" sottolinea. "Registriamo un crescente affollamento nei reparti ospedalieri e non significativamente delle terapie intensive''. ''Da oggi abbiamo cominciato i lavori per implementare molto rapidamente il call center di Immuni che sarà utile ai cittadini per utilizzare la App e che è stato affidato agli uffici del commissario''.