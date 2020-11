Coronavirus, Bucci: "Lasciarlo fare non è una buona idea, caso Usa insegna"

(Fotogrsmma)

"Il caso americano ci insegna che lasciar fare al virus non è mai una buona idea". Ne è convinto il biologo Enrico Bucci, professore associato alla Temple University di Philadelphia, che in un'intervista a 'Radio Anch'io' su Rai Radio1, parlando della situazione negli States sul fronte Covid-19, spiega: "In periodi in cui da noi la mortalità era molto ridotta e anche l'incidenza era molto ridotta, gli Stati Uniti non sono mai scesi al di sotto del numero di morti che registravano già allora e sono in una terza ondata pandemica".

Gli Usa, prosegue Bucci, "come anche la Svezia hanno creduto che poter lasciare fare a un patogeno poco conosciuto fosse una buona idea. La risposta, arrivata direttamente dal virus, è che questa non è affatto una buona idea".