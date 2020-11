Coronavirus Piemonte, oggi 3.171 nuovi casi: il bollettino

Foto Fotogramma

Sono 39 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte nel suo bollettino, di cui 9 verificatisi oggi. Il totale è ora di 4520 deceduti risultati positivi al virus.

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 84.580 (3171 i nuovi casi da ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 249 (+16 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3698 (+173 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 40.027. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.095.992 (+16.885 rispetto a ieri), di cui 603.246 risultati negativi.