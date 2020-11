Coronavirus, ultime notizie sul covid in Italia e nel mondo

(Foto Afp)

Le news sulla pandemia oggi dall’Italia e dal mondo. I dati sui contagi, le ultime notizie su Lombardia, Lazio, Piemonte e le altre regioni.

ORE 11.45 - Su un totale di 551 dipendenti, 64 risultano positivi, 467 negativi e 20 in attesa di referto. E' l'esito dello screening per Covid-19 effettuato sul personale del Pio Albergo Trivulzio di Milano. Il dato è riportato nel bollettino che il Pat pubblica per fare il punto della situazione all'interno dei vari nuclei e informare famiglie e utenti. Ma il documento segnala anche di aver rilevato un problema di "falsi positivi risultati fra i pazienti" e spiega che "l'azienda sta" dunque "provvedendo, in accordo con il medico competente, a sottoporre a nuovo tampone anche il personale asintomatico risultato positivo, entro venerdì 6 novembre". Sempre nel bollettino viene riportato anche l'esito dello screening condotto su 727 pazienti nella settimana fra il 27 ottobre e il 2 novembre, da cui emerge che i falsi positivi intercettati sono stati 45 (di cui 41 fra i 571 ospiti presenti in Rsa e 6 nei reparti di cure intermedie). Mancano 12 referti per completare il quadro. I positivi, secondo dati aggiornati a ieri, sono 7 (1 fra gli ospiti in Rsa), i negativi 708 (di cui 567 fra gli ospiti in Rsa). I dati sulle false positività sono stati comunicati all'Ats di Milano per eventuali approfondimenti.

ORE 11.28 - "Penso che sia legittimo protestare, ma è fondamentale il contraddittorio, non dico politico ma sul fronte tecnico. Io non vengo qui a lamentarmi". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia, intervenuto a Radio anch'io su Radio Uno Rai, a proposito delle critiche da parte di alcuni governatori alla suddivisione in zone regionali in base al nuovo Dpcm.

ORE 11.02 - "Non ci rassegniamo a stare un mese così". Matteo Salvini boccia il nuovo Dpcm che da domani trasforma Lombardia e Calabria in 'zone rosse.

ORE 11 - "Mantenere sani i polmoni di tuo figlio è importante! Le mascherine non danneggiano i polmoni, mentre le infezioni respiratorie come Covid-19 possono farlo". Un messaggio alle mamme che arriva dall'immunologa dell'università di Padova Antonella Viola, direttrice scientifica dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, mentre il nuovo Dpcm 'prescrive' il dispositivo di protezione individuale per tutti i bambini che proseguono la scuola in presenza, maggiori di 6 anni e senza condizioni che ne controindichino l'uso.

ORE 10.49 - "Siamo ancora ad almeno mezzo anno di distanza dalla possibilità di ottenere sul serio i primi vaccini su una scala sufficiente, così come i primi anticorpi monoclonali". E' la previsione del biologo Enrico Bucci, professore associato alla Temple University di Philadelphia. "Se da un punto di vista delle terapie è probabile che riusciremo ad averne di efficaci - avverte in un'intervista a 'Radio Anch'io' su Rai Radio1 - non arriveranno certo in tempo per evitarci la seconda ondata" di Covid-19 "che è già cominciata".

ORE 10.33 - Il nuovo Dpcm "spero che non sia un provvedimento tardivo e che non sia preludio a qualcosa di più deciso e ancora più marcato". Lo ha detto il professor Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell'ospedale 'Luigi Sacco' di Milano, intervenendo al Forum Sistema Salute in corso a Firenze. "Non sono contrario, in linea di principio, al fatto che ci possa essere una differenziazione tra le regioni, può avere un senso", ha aggiunto l’infettivologo.

ORE 10.31 - "Il valore sociale della scuola è inestimabile: in alcune parti del paese senza scuola non si mangia, non c'é un pasto. La scuola è un servizio assoluto di fondamentale importanza in prospettiva per questo mi sono battuta per tenerla aperta". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina intervenuta online a "Formazione e competenze digitali per un Paese più inclusivo e competitivo" nell'ambito del Forum Pa 2020 Restar Italia.

ORE 9.34 - La Russia segnala 19.404 nuovi casi di coronavirus, con ben 5.255 contagi solo a Mosca, dove - lancia l'allarme il sindaco, Sergei Sobyanin - la situazione "peggiora". I dati ufficiali riportati dall'agenzia Tass parlano di un totale di 1.712.858 casi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Le autorità sanitarie hanno anche confermato altri 292 decessi che portano il bilancio ufficiale a 29.509 vittime. Sono invece 1.279.169 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione.

ORE 9.15 - "Il vaccino esiste, ma dobbiamo completare la fase 3 e questo si concluderà entro l'anno. Credo possa essere disponibile in tempi abbastanza brevi per le categorie più fragili. Ma non è credibile che una vaccinazione collettiva possa essere possibile in primavera, secondo la mia opinione personale". E' quanto ha sottolineato Roberto Cauda, direttore del dipartimento malattie infettive del Policlinico Gemelli, ad Agorà, sottolineando che "non avremo un vaccino, ne avremo più di uno. Ce ne sono 11 che sono nella fase 3".

ORE 8.35 - Per la prima volta gli Stati Uniti registrano in un solo giorno oltre 100.000 nuovi casi di Covid-19. Ben 104.004 secondo quanto scrive il Washington Post all'indomani dell'Election Day.

ORE 8.16 - “Dovremo fare i conti con questa pandemia per almeno tutto il 2021. Le misure messe in campo sono le uniche armi che abbiamo per contenerla. Ma vanno applicate bene e serve la collaborazione di tutti”. Lo dice, intervistato dal Corriere della Sera, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, componente del comitato tecnico scientifico (Cts).

ORE 7.39 - Nuovo record di contagi in Germania, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 19.990 casi, secondo i dati diffusi dal Robert Koch Institute.

ORE 7.30 - Gialla, arancione e rossa. Sono queste le tre aree in cui è stata divisa l'Italia, ciascuna con proprie misure restrittive. Misure che entreranno in vigore da domani, venerdì 6 novembre, "per consentire a tutti di avere il tempo congruo per disporre le proprie attività", sono state le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mentre illustrava il nuovo Dpcm.