Covid Campania, ordinanza De Luca: scuole restano chiuse

Foto Fotogramma

E' in corso di pubblicazione un'ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con la quale viene confermata la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole, da quelle dell'infanzia alle superiori, dal 6 novembre al 14 novembre. Resta quindi in vigore, nonostante l'inserimento della Campania nella zona "gialla", la sospensione della didattica in presenza in vigore dal 15 ottobre scorso.

La Regione Campania conferma inoltre il blocco della mobilità tra le 5 province. La misura, già in vigore, viene confermata nell'ordinanza numero 89 firmata oggi e in corso di pubblicazione. Il divieto di spostamenti tra province, salvi gli spostamenti connessi a motivi di salute, lavoro, comprovati motivi di natura familiare, scolastici o afferenti ad attività formative e socio-assistenziali o altri motivi di urgente necessità, è in vigore in Campania dallo scorso 23 ottobre.

Resta confermata fino al 14 novembre anche la limitazione per l'attività di jogging nei centri abitati nella fascia oraria tra le 6 e le 8.30 di mattina. L'ordinanza limita dalle ore 6 alle 8.30 l'attività di jogging se svolta "sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati", mentre negli altri casi il jogging è consentito "senza limiti di orario".