Poste Italiane lancia PosteFuturo Investimenti

Postefuturo Investimenti è la nuova sezione del sito www.poste.it che permette di accedere alla sottoscrizione online delle linee di investimento della Gestione Patrimoniale del partner Moneyfarm. Su Postefuturo Investimenti, in modo semplice, guidato e 100% digitale è possibile definire il proprio profilo di rischio sulla base del quale scegliere la linea di investimento più adeguata. Postefuturo, spiega l’azienda, mette a disposizione sette linee di investimento in ETF (Exchange Traded Funds) gestite da Moneyfarm, due delle quali sono state appositamente progettate sulla base delle caratteristiche dei clienti di Poste. Per investire è necessario avere un conto corrente BancoPosta o un Libretto Smart abilitati alle funzionalità dispositive online. Una volta sottoscritta la linea d’investimento, accedendo all’area riservata, è possibile monitorare quotidianamente l’andamento della gestione, effettuare versamenti aggiuntivi o procedere a rimborsi parziali o totali. Per tutti i clienti è disponibile il supporto di un team dedicato tramite chat, mail o appuntamento telefonico. Per info: www.poste.it/postefuturo Per approfondimenti leggi qui