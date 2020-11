Caldo e tempo stabile nel weekend del 7 e 8 novembre

Dal weekend e poi anche nella prossima settimana l'Italia sarà interessata da un grosso campo di alta pressione che invaderà praticamente anche quasi tutta l'Europa. Questa situazione favorirà una stabilità dell’atmosfera per molti giorni.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che con la presenza dell’alta pressione il tempo non subirà grossi scossoni. Le caratteristiche principali del weekend e dei successivi 5-6 giorni della prossima settimana saranno un tempo asciutto, localmente nebbioso sulle pianure del Nord e in gran parte soleggiato al Centro-Sud e su tutti i rilievi in generale. In questo contesto le temperature saliranno sopra la media del periodo anche di 10°C a circa 1500 metri, ciò si traduce in valori massimi fino a 20-22°C sulle valli alpine (specie dell’Alto Adige) al Centro-Sud (come a Roma, Napoli, Bari, Taranto, Catanzaro e Palermo).

Cosa diversa per i valori notturni che tenderanno a diminuire proprio a causa di un cielo sempre più privo di nubi facilitando così la dispersione del calore accumulato di giorno.

Nel dettaglio:

Venerdì 6 - Al nord: più nubi al Nordovest, sereno al Nordest. Al centro: locali foschie lungo le coste, cielo poco o parzialmente nuvoloso. Al sud: cielo più coperto sugli Appennini.

Sabato 7 - Al nord: nebbie mattutine al Nordovest, cielo sereno. Al Centro: bel tempo. Al sud: cielo poco nuvoloso salvo più nubi sui monti.

Domenica 8 - Al nord: cielo a tratti coperto al Nordovest. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: bel tempo.

Settimana prossima con anticiclone sempre presente, possibile ritorno di nebbie più diffuse al Nord.