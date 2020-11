Covid Campania, botta e risposta Lucarelli-De Magistris

Foto Ipa/Fotogramma

"Il primo ad aver contestato un'ordinanza di De Luca che imponeva l'uso delle mascherine all'aperto è stato proprio De Magistris, ha addirittura detto che le mascherine non fanno bene alla salute. Questa è una teoria molto cavalcata dai complottisti e dai negazionisti". Così Selvaggia Lucarelli si è rivolta al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, durante la trasmissione 'Piazzapulita' su La7.

"Le sue opinioni si modulano sull'andamento delle opinioni di De Luca -ha detto la giornalista parlando al primo cittadino di Napoli-: sono sempre opposte. Io non sono una fan di De Luca, ma questo va detto. Perché ha criticato una per una tutte le ordinanze di De Luca, le ha chiamato le sfogliatelle, ha detto che bisognava aprire gli stadi e mandare allo stadio 13mila abbonati del Napoli?".

"Non capisco questo atto di accusa", ha replicato De Magistris. "Io ho detto che le mascherine è giusto renderle sempre obbligatorie, ma ritenevo che quando uno cammina di solo di notte potrebbero non essere necessarie. Io ho criticato molte ordinanze di De Luca, ma la cosa più grave è che dopo ferragosto, in piena campagna elettorale, De Luca diceva che la situazione era sotto controllo. Solo dopo la campagna sono partite tutte le delibere. Io accetto la critica e la guardo con attenzione, ma lei non osserva che da noi la gente non può più curarsi per le altre patologie".

"Io queste cose le ho dette sempre -ha rimarcato De Magistris-, anche a marzo o aprile quando qualcuno si faceva il consenso pensando che era merito suo se non c'era il virus in Campania quando invece era merito del lockdown e la gente si era chiusa in casa. Io ho sempre avuto un comportamento coerente, non sono né schizofrenico né confuso".