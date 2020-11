Lamorgese: "Brigate miste Italia-Francia alle frontiere"

Foto Fotogramma

"L’Italia e la Francia hanno intensificato i controlli alle frontiere anche con la creazione di brigate miste alle quali le nostre forze di polizia stanno già lavorando e faremo una sperimentazione di 6 mesi. Ci stiamo lavorando da più tempo e cercheremo di renderle operative quanto prima". Lo ha detto il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, al termine dell’incontro al Viminale con il ministro dell'Interno francese Gèrald Darmanin.

Gli attacchi terroristici che hanno colpito la Francia sono "azioni criminali che possono essere contrastate solo promuovendo un fronte comune tra i nostri Paesi, perché colpire la Francia vuol dire aver colpito l’Europa", ha evidenziato Lamorgese.

"Ringrazio sinceramente l'Italia per la cooperazione nella lotta al terrorismo, per le informazioni che ci fornite, soprattutto dopo questo ignobile attacco terroristico di Nizza", ha detto Darmanin, ricordando che nella sua visita in Italia è arrivato accompagnato anche da esponenti dei servizi.

La chiusura della frontiera fra Italia e Francia, ha poi precisato, "non è all'ordine del giorno". "Riguardo al Covid, la Francia come l'Italia affronta di nuovo una ripresa dei contagi, abbiamo le stesse difficoltà, non è all'ordine del giorno la chiusura della frontiera", ha sottolineato Darmanin.

"Esistono naturalmente controlli dalle due parti, rafforziamo i controlli alla frontiera per la lotta al terrorismo, contro i migranti illegali e per motivi sanitari", ha proseguito, sottolineando che ciò va fatto "lasciando la libera circolazione". E per quanto riguarda i migranti, Darmanin ha volto ribadire la sua solidarietà con l'Italia, particolarmente esposta acausa della sua "situazione geografica".