Coronavirus, ultime notizie sul covid in Italia e nel mondo

(Foto Afp)

Le news sulla pandemia oggi dall’Italia e dal mondo. I dati sui contagi, le ultime notizie sulle zone rosse, arancioni e gialle dopo il varo del nuovo Dpcm.

ORE 8.33 - Sono 49.323.498 i casi confermati di coronavirus nel mondo, con 1.242.873 decessi accertati dall'inizio della pandemia. E' quanto riporta l'osservatorio della Johns Hopkins University. Il Paese più colpito rimangono gli Stati Uniti, con 9.734.217 casi accertati e 236.073 decessi. Nella sola giornata di ieri, le autorità sanitarie Usa hanno riportato oltre 129mila nuovi contagi e 1.211 decessi.

ore 8.16 - Le Regioni si lamentano? "Non capisco perché, visto che hanno condiviso, approvato e implementato per mesi questo famoso sistema coi 21 parametri. Un sistema, peraltro, basato in larga parte su dati forniti dalle Regioni stesse e che ha due finalità: comprendere a che punto è l’epidemia nei vari territori e prevederne l’evoluzione". Così il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri in un'intervista al 'Fatto Quotidiano'.

ORE 7.56 - "Sono sei mesi che l’Iss sta sperimentando, insieme alle Regioni, questo meccanismo di monitoraggio. Le Regioni lo alimentano con i dati inviati periodicamente e ne certificano i risultati attraverso i loro rappresentanti che fanno parte della cabina di regia"; "Nessuno ha mai messo in discussione, prima di adesso, questo meccanismo e rifiutarlo significa portare il Paese a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Corriere della Sera', è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito al meccanismo che divide l'Itali in tre fasce di rischio.