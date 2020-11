Covid, Crisanti alla Camera martedì

(Fotogramma)

Audizioni alla Camera per il professor Silvio Brusaferro e il professor Andrea Crisanti, che sarà ascoltato sull'emergenza Covid. Martedì alle 17, presso la Commissione Affari Sociali, è in programma l'audizione informale, in videoconferenza, di Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, sul Rapporto dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute: "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" e sullo stato attuale del monitoraggio e del tracciamento dei contagi", come si legge sul sito della Camera.

Dalle 17.30, audizioni informali, sempre in video conferenza, su tematiche inerenti all'emergenza epidemiologica in atto, con particolare riferimento all'evoluzione della seconda ondata dell'epidemia. Verranno ascolati alle 17.30 Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, e alle 18.30 Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova e direttore dell'unità operativa complessa di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova.