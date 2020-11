Calabria, Burioni su video Zuccatelli: "Mi sembra di stare in un film"

Foto Fotogramma

"Il nuovo commissario per la gestione di Covid-19 in Calabria. Mi sembra di essere in un film". Lo scrive il virologo Roberto Burioni commentando, su twitter, un vecchio video in cui il neo commissario calabrese Giuseppe Zuccatelli affermava: "Le mascherine non servono a un c...". Burioni posta anche il video incriminato, che in queste ore sta facendo il giro dei social.

Calabria, Zuccatelli disse: "Mascherine non servono a un c..."