Calabria, Speranza: "Non cancellare 30 anni curriculum Zuccatelli per video rubato"

Fotogramma

Il video in cui Giuseppe Zuccatelli, neo commissario della sanità calabrese, si esprime contro l'uso delle mascherine "è stato del tutto inappropriato e il commissario si è scusato e ha indicato come la mascherina sia qualcosa di decisivo. Quel video, da quanto abbiamo capito, risale alla prima fase dell'epidemia, quando anche l'Oms affermava che la mascherina fosse necessaria per i contagiati e per i sanitari". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Rai3.

"Quel video -ha continuato Speranza- è profondamento inopportuno, con anche un modo molto sbagliato di comunicare. Ma trent'anni di curriculum non si possono cancellare per un video sbagliato e rubato".