Coronavirus Campania, 4601 nuovi casi e 15 morti: il bollettino

Fotogramma

Sono 4601 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania secondo il bollettino di oggi dall'analisi di 25.806 tamponi, 15 i morti. Si tratta del dato più alto di nuovi casi registrato in un solo giorno in Campania. Dei 4.601 nuovi positivi (il 17,8% sul totale dei tamponi analizzati), 284 sono sintomatici (il 6,1%) mentre 4.317 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 86.919, mentre il totale dei tamponi esaminati è 1.123.703. L'unità di crisi della Regione Campania inserisce nel bollettino odierno 15 nuovi decessi legati al coronavirus, specificando però che si tratta di decessi avvenuti tra il 4 e il 7 novembre. Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza è 826. Sono 440 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 16.441.

186 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nella Regione. Il dato rappresenta un aumento di 7 unità rispetto a ieri. Sono 590 i posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale in Campania (occupato il 31,5%). Sono 1.817 i posti letto di degenza occupati (+21 rispetto a ieri) su 3.160 posti letto di degenza disponibili su base regionale.