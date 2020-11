Covid Italia, Ordine medici chiede lockdown totale

Fotogramma

"La carenza c’è, 5000-7000 medici oggi e la stima tende ad aumentare. Abbiamo 23.000 medici che hanno partecipato al concorso di specializzazione, bloccato da ricorsi. Inserire tutti i 23.000 nel sistema sarebbe una grossa boccata di ossigeno. Non avremmo medici specialisti ma avremmo un ausilio da questi colleghi, però sono sempre medici. In questo momento di grande emergenza, questo serve. Se un oculista deve diventare internista, vuol dire che qualcosa non funziona più. La formazione non è un optional", ha detto Anelli nel corso del Gr2 Rai.