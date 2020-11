Coronavirus Piemonte, oggi 2876 casi: il bollettino

(Afp)

Oggi i casi da Covid in Piemonte toccano quota 2876. Il bollettino del ministero della Salute per la Regione parla anche di 49 morti, di cui 10 oggi. I guariti sono stati 768. Il totale è ora 4678 deceduti risultati positivi al virus,728 Alessandria, 286 Asti, 244 Biella, 469 Cuneo, 455 Novara, 2057 Torino, 248 Vercelli, 141 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 50 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 100.655(+2876 rispetto a ieri, di cui 1236, il 43%, asintomatici). I casi sono 1457 di screening, 608 contatti di caso, 811 con indagine in corso, 315 in Rsa e Strutture socio-assistenziali, 309 in ambito scolastico, 2252 tra la popolazione generale. La provincia più colpita è quella di Torino con 55.690 casi, seguita da Cuneo 12.872, Alessandria 8773, Novara 7385, Asti 4660, Vercelli 3677, Biella 3227 e Verbano Cusio Ossola 2652, oltre a 645 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1074 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 312(+8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4540(+173 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 51.404. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.162.525 (+13.036 rispetto a ieri), di cui 634.454 risultati negativi.