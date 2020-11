Coronavirus Sicilia, oggi 1023 casi e 27 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 1.023 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8.458 tamponi effettuati e 27 i morti. Gli attuali positivi sono 21.939, di cui 1.490 sono ricoverati: 1303 in regime ordinario e 187 in Terapia intensiva. Sono invece 524 i guariti e dimessi.