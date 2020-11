Coronavirus Veneto, 2.223 nuovi casi e 21 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 2.223 i nuovi casi di Coronavirus in Veneto resi noti oggi nel bollettino. Il totale dall'inizio pandemia il 21 febbraio scorso sale a 81.492 casi. Si segnalano inoltre 21 decessi in più rispetto a ieri, per un totale di 2.595. Negli ospedali si registrano 113 nuovi ricoveri nei reparti non critici (per un totale 1.580), e 10 nuovi pazienti nelle terapie intensive, per un totale di 203.