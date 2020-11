Toscana zona arancione, Giani: "Resistere ora per uscirne prima"

Afp

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, "mi ha chiamato per chiedermi il parere come prescritto dal Dpcm, che ho naturalmente espresso favorevole, perché ritengo che si debba fare squadra. Mi fido del comitato tecnico scientifico del ministero e quindi passeremo in zona arancione insieme ad altre cinque regioni. Da quello che mi risulta si arricchisce anche il numero delle zone rosse, quindi siamo in una situazione intermedia in Italia. Cerchiamo di resistere ora per uscirne prima". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al Tgr della Toscana.