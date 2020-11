Coronavirus Veneto, 2763 casi e 48 morti: il bollettino

(Afp)

Sono drammatici i dati di oggi in Veneto dell'epidemia di Covid, con 48 morti nelle ultime 24 ore per un totale di 2.643 decessi dal 21 febbraio scorso. Continuano a salire anche i nuovi positivi, 2.763 nelle ultime 24 ore per un dato complessivo di 84.255. Negli ospedali sono ricoverati 1700 pazienti Covid, , 116 in più da ieri, mentre nelle terapie intensive si è saliti a 210 ricoverati, 7 in più da ieri.