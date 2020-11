Covid Campania, 2.716 nuovi casi e 18 morti: il bollettino

Fotogramma

Sono 2.716 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 14.290 tamponi, secondo l'ultimo bollettino di oggi. Dei 2.716 nuovi positivi (il 19% dei tamponi complessivamente esaminati), 412 sono risultati sintomatici e 2.304 sono asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza è 92.755, mentre i tamponi complessivamente esaminati sono 1.153.786. Sono 18 i nuovi decessi, dato che porta il totale dei deceduti in Campania a 862. I nuovi guariti sono 790: il totale dei guariti in Campania sale a 17.665.