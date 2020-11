Esame avvocato, rinviate le prove scritte

(Fotogramma)

A causa del deterioramento della situazione epidemiologica sul territorio nazionale, il ministero della Giustizia ha disposto il rinvio delle prove scritte per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, in programma per il 15-16-17 dicembre 2020. È quanto stabilito dal decreto ministeriale firmato dal Guardasigilli Alfonso Bonafede, in linea con la sospensione dei concorsi pubblici e degli esami di abilitazione alle professioni (già prevista dal Dpcm del 3 novembre) e con le indicazioni contenute in un parere appositamente reso dal Comitato tecnico scientifico (Cts).

Il documento del Cts ha infatti sconsigliato lo svolgimento delle prove nelle date programmate, indicando nell’accesso di centinaia o migliaia di candidati alle sedi d’esame, nell’impossibilità di evitare assembramenti e nella lunga durata delle prove stesse, fattori di criticità molto rilevanti alla luce dell’attuale quadro sanitario.

Le nuove date per lo svolgimento delle prove scritte saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – del 18 dicembre 2020. Il decreto ministeriale ha inoltre disposto la proroga del termine ultimo entro cui presentare domanda di partecipazione all’esame, che potrà essere inviata per via telematica entro il 12 febbraio 2021.