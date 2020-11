Coronavirus Campania, 3.166 nuovi casi e 34 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 3.166 i nuovi casi di coronavirus in Campania secondo il bollettino diffuso oggi. Nella regione, da ieri sono stati registrati altri 34 morti, che portano il totale a 896 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 18.446 tamponi. Dei 3.166 nuovi positivi, 351 sono sintomatici e 2.815 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 95.921, mentre i tamponi complessivamente esaminati sono 1.172.232. Sono 690 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale a 18.355.

Sono 181 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva nella regione. Il dato è in calo di 12 unità rispetto a quello di ieri. Sono 590 i posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale. Sono 2.077 invece i posti letto di degenza occupati da pazienti Covid, 16 in più rispetto a ieri, su 3.160 posti letto di degenza disponibili su base regionale.